Усі спроби досягти мети в столиці російсько-окупаційними військами зазнавали невдач.

Від початку доби 28 лютого ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці.

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначається, що усі пересування сил противника перебували під контролем та приймались вчасні рішення. У столиці ситуація контрольована.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - заявив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглась до України, наразі запеклі бої точаться й за Київ.

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