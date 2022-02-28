Від початку доби 28 лютого ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці.
Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.
Зазначається, що усі пересування сил противника перебували під контролем та приймались вчасні рішення. У столиці ситуація контрольована.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - заявив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглась до України, наразі запеклі бої точаться й за Київ.