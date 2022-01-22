Зеленський у розмові з Блінкеном такий крок назвав "надмірною реакцією".

Американське посольство у Києві зробило запит у Держдеп США на від’їзд усього неосновного персоналу та їхніх сімей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Представник Держдепу сказав у коментарі телеканалу, що їм "нічого сказати наразі": "Ми, як завжди, проводимо детальне планування на випадок непередбачуваних обставин у разі погіршення ситуації з безпекою".

Представник посольства відмовився від коментарів.

Джерело, близьке до українського уряду, розповіло CNN, що США поінформували Україну про "імовірну евакуацію вже наступного тижня" родин дипломатів.

Читайте такожКраїни Балтії нададуть Україні ракетні комплекси Javelin та StingerЗа словами співрозмовника, президент України Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і назвав евакуацію "надмірною реакцією".

Представник Держдепу заявив, що відомство не коментуватиме приватні обговорення, додавши, що рішення про іноземних співробітників обумовлені безпекою і захистом американців.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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