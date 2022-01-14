Американці намагалися працювати лише зі обраними українськими підрозділами, деякі з яких були створені за наполяганням ЦРУ, і які були ізольовані від решти спецслужб.

Програма підготовки українських військових ЦРУ США могла бути скомпрометована Москвою через російську мережу шпигунів в українських спецслужбах.

Про існування таких побоювань пише Yahoo News із посиланням на кількох колишніх співробітників розвідки та національної безпеки.

Чиновники адміністрації Трампа обговорювали ці занепокоєння з українською стороною. А Україна намагалася перевірити своїх військових-стажерів, які перебувають у США, щоб відсіяти "кротів".

Проте чиновники Ради національної безпеки США часів Трампа встановили правило не розповідати українцям нічого, про що росіянам не слід було знати.

В ЦРУ також вважали, що їхні стажери стануть мішенню для росіян після повернення до України. "Росіяни та проросійські зрадники в українських спецслужбах шукали випускників цих програм для вбивства", - сказав колишній чиновник ЦРУ.

Зазначається, що проникнення Росії в українську розвідку було давньою проблемою для ЦРУ.

Протягом десятиліть агентство намагалося працювати лише зі спеціально обраними українськими підрозділами, деякі з яких були створені за наполяганням ЦРУ, і які були ізольовані від решти спецслужб країни, щоб запобігти компрометації з боку Росії.

Читайте такожЩе до окупації Крим заполонили російські шпигуни та агенти впливу всіх мастей – екс-голова уряду АРК

З усім тим у ЦРУ вважають, що попри те, що програма навчання, за час роботи з українцями, була певною мірою скомпрометована Росією, вона все ж була дуже цінною.

Якщо росіяни почнуть нове вторгнення, "знайдуться люди, які погіршать їхнє життя", - сказав співробітник розвідки. Підготовлені ЦРУ воєнізовані формування "організують опір", використовуючи спеціальну підготовку, яку вони пройшли.

Як повідомляв УНІАН, Центральне розвідувальне управління США контролює таємну програму інтенсивних тренувань для елітних українських військ спеціальних операцій та інших працівників розвідки. Метою підготовки українських військових є ведення бойових дій проти Росії у випадку її вторгнення в Україну. Вони можуть зіграти вирішальну роль на східному кордоні України.

Вас також можуть зацікавити новини: