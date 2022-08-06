Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю ТРК "Київ".

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - сказав Данилов.

За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".

Раніше стало відомо, що Україна та Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні. Спостерігається формування російськими силами ударного угруповання на Криворізькому напрямку і намагання підтягнути резерви.

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