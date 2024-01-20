За словами керівника Офісу президента, росіяни все ще сподіваються мати перевагу над Україною в ресурсах, і Київ змушений розраховувати на технологічні переваги.

Київ розраховує на партнерів, водночас працює над розвитком власного військово-промислового комплексу. Про це в інтерв'ю Le Figaro розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, росіяни все ще сподіваються мати перевагу над Україною в ресурсах, і Київ змушений розраховувати на технологічні переваги.

"Лінія фронту простягається на понад 2 000 кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо", - зазначив Єрмак.

При цьому він підкреслив, що неможливо вести оборонну війну, адже перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту.

"Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися", - наголосив глава ОП.

Він додав, що на фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

"Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - резюмував Єрмак.

Війна в Україні - останні новини

Росія зібралася захопити Лиман новою комбінацією у штурмах. Про це розповів старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21 ОМБР Сергій Дібров. За його словами, протягом останнього тижня відбулася активізація ворога на Лиманському напрямку.

Водночас за даними американського Інституту вивчення війни, росіяни проведуть локальні наступи по всій лінії фронту.

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