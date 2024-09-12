Окупанти намагаються штурмувати різні острови на лівобережжі - східніше Кринок та неподалік від Херсона.

На півдні Україні – Оріхівському (Запоріжжя) та Придніпровському (Херсонщина) напрямках армія РФ все активніше використовує артилерію. Найбільша інтенсивність ворожих обстрілів спостерігається на лівобережжі Дніпра.

"Ситуація наступна. На наших напрямках зросла інтенсивність бойових дій, збільшується кількість артилерійських обстрілів противника, збільшується й застосування розвідувальних безпілотних апаратів, скиди з безпілотників... Засоби ураження стали помітно інтенсивніші", - сказав речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, свідчить про активність бойових дій той факт, що тільки за вчора уражено одразу 21 бліндаж противника на окремо взятому напрямку - Оріхівському. При тому, що там за вчорашню добу було два штурми противника в напрямку Малої Токмачки з окупованого села Вербове - Роботинський виступ.

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"Здавалось би, що дві штурмові дії це небагато, але варто зауважувати, що вони відбуваються за підтримки авіації й артилерії. Так вчора росіяни скинули чотири КАБи саме на район Малої Токмачки, застосували 52 некеровані авіаракети по Запорізькому напрямку. І взагалі противник завдає дуже акцентованого комплексного вогневого ураження по наших позиціях навіть в умовах позиційних боїв", - розповів Лиховій.

Він додав, що при цьому деякі спостережні пункти, позиції руйнуються.

"Наші військовослужбовці змушені відходити із цих позицій, але так само деякі позиції, спостережники встановлюються, відновлюються, поповнюються особовим складом і от як вчора на Роботинському виступі було встановлено певні нові позиції. Тобто лінія фронту така динамічна, можна сказати, що оборона активна", - каже речник.

При цьому, за його інформацією, більшість бойових зіткнень в зоні відповідальності "Таврії" відбувається на Херсонському напрямку. Так, за вчорашню добу їх там було одразу сім.

"І треба зауважити, що вони відбуваються вже не в районі села Кринки, як всі звикли що тільки там наш плацдарм. Росіяни поповнюють свій особовий склад, намагаються якось приступати до штурмових дій на інших островах на лівому березі Дніпра, вздовж лівого берега Дніпра. І всі 7 атак були спрямовані по різних островах на лівобережжі - як східніше Кринок, так і неподалік від Херсона", - розповів військовий.

Він уточнив, що противник здійснює штурми малими піхотними групами із застосуванням човнів. Як зауважив Лиховій, на лівобережжі - особлива місцевість, що потрібно шукати відповідні способи пересування через протоки, гирла, застосовувати гідроцикли, човни.

"Всі штурми відбуваються малими піхотними групами – що на Запоріжжі, що на лівобережжі. Але ми там окремо виносимо за дужки Гуляйпільський напрямок, тому що там зсередини серпня не було жодної штурмової дії. Там тільки йде артилерійське й авіаційне ураження... На Херсонському напрямку - більш промацування можливих (слабких – УНІАН) місць в нашій обороні з якимись там претензіями на наступ", - сказав військовий.

Він додав, що на лівобережжі росіяни намагаються знов зайняти позиції на островах, звідки раніше їх було вибито Силами оборони.

За інформацією Лиховія, вздовж лівобережжя особовий склад противника постійно поповнюється – підкріплення (групами до 100 осіб) підходить замість окупантів, яких було ліквідовано, або поранено. Аналогічним чином ворог поповнює запаси боєприпасів. Діють там мотострілецькі підрозділи РФ, морська піхота тощо. Застосовують загарбники здебільше зброю радянських часів.

"Що зараз переважає це, видно по власне номенклатурі уражених російських озброєнь. От, здавалося б, постійно йде винищення масове їхніх артилерійських систем, але вони знаходять можливості їх десь підіймати з трави, так би мовити, і зберігання зі складів. Та виставляти нові "стволи", - наголосив представник "Таврії".

Водночас, за його словами, це радянські гаубиці типу "Гіацинт" - "досить стара" російська техніка, яка, втім теж несе смерть і недооцінювати її не можна.

"Тому, що росіяни тільки фактично збільшують кількість артилерійських обстрілів, в них з боєприпасами ми не бачимо якогось дефіциту. Йде постійне поповнення і вони цю інтенсивність можуть підтримувати…", - звернув увагу Лиховій.

Ситуація на півдні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Силам оборони вдалося знищити та уразити понад 40 одиниць військової техніки та озброєння противника, в тому числі дві системи ППО. Зокрема, уражено танк на Гуляйпільському напрямку, де тривалий час не відбувається піших штурмів. Особливо звернено увагу на ураження двох систем протиповітряної оборони - зенітно-ракетний комплекс "БУК" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка 23-2 в районі Покровського.

Також уражено станцію зв’язку "Детектор", 13 артилерійських систем, 4 розвідувальних БпЛА, 2 човни, квадроцикл тощо.

Загальні втрати ворога за добу на напрямках Оріхівському і Придніпровському становлять 69 осіб - це безповоротні, санітарні та полонені разом.

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