Офіційно ані Україна, ані РФ цієї інформації поки що не підтвердили.

ЗСУ продовжують просування в прикордонній смузі Бєлгородської області і взяли під свій контроль село Демидівка в Красноярузькому районі. Про це повідомляють російські військові блогери в Телеграм.

"Як нам повідомили, на жаль, ЗСУ зайшли в Демидівку. Не закріпилися. Йдуть бої", - пише Z-блогер Кирило Федоров.

Канал "Алекс Паркер Returns" уточнює, що Демидівка все ж окупована українськими силами. "Наші підрозділи відступили", - додає він.

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З ним згоден воєнблогер Володимир Романов.

"Демидівка - тимчасово окупована Україною територія Росії. н.п. перебуває під контролем ЗС України. Сили, що утримують н.п., просто вийшли з нього, внаслідок чого противник зайняв н.п. Так само було "пропущено" момент розмінування противником дороги до н.п. і момент, коли інженерна техніка противника розтягла "зуби дракона"", - пише Романов і додає, що російські війська намагаються відбити село назад.

Канал "Военный осведомитель" скаржиться, що, як і у випадку з першими днями на Курщині, ЗСУ старанно тримають режим тиші щодо поточної операції, що не дає змоги точно зрозуміти ситуацію на місці. На думку автора каналу, Україна серйозно налаштована створити для росіян нову точку напруги замість практично повністю втраченого плацдарму в Курській області. У зв'язку з цим блогер очікує перекидання на Білгородчину нових українських підкріплень.

Водночас деякі російські Z-блогери намагаються заспокоїти свою аудиторію і стверджують, що російські "пожежні частини" провели успішну контратаку і відбили село назад.

При цьому кадрів об'єктивного контролю (фото і відео) з місця подій поки що немає, тому ані підтвердити, ані спростувати повідомлення російських воєнблогерів неможливо. Генштаб ЗСУ наразі не підтверджував заходу українських частин на територію Бєлгородської області.

Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, з 18 березня російська сторона повідомляє про бої на території Красноярузького району Бєлгородської області. Зокрема Міністерство оборони Росії відзвітувало про зрив української "провокації" на тлі телефонних переговорів Трампа і Путіна.

Учора російські Z-блогери занили про "скрутне становище" в бєлгородському прикордонні та навіть заявили про загрозу оточення російських підрозділів у районі сіл Графівка та Демидівка.

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