Омбудсмен наголосила, що зґвалтування та його наслідки є геноцидом українського народу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що сексуальне зґвалтування є окремою зброєю РФ проти українського народу і про масовий характер таких злочинів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсмен сказала на брифінгу в Києві.

"Ми вже говоримо про те, що сексуальне зґвалтування всіх – це не тільки жінок, дівчат, це дітей, хлопчиків, літніх людей, це чоловіків - у нас багато таких випадків зафіксовано - це окрема зброя російської федерації проти українського народу. Ми зараз не можемо сказати чітку цифру, скільки всього таких злочинів відносно наших громадян, але ми можемо сказати, що вони носять масовий характер", - наголосила Денісова.

За її словами, інформація про зґвалтування та інші злочини проти мирного населення надходить часто від психологів, які співпрацюють з Офісом омбудсмена. Вони щодня отримують нові звернення людей.

Як зауважила Денісова, інформація щодо кожного факту звернення зберігається, але не розголошується, поки постраждала людина не дасть згоди на оприлюднення її трагедії, поки вона не зможе офіційно надавати свідчення щодо свого випадку спеціальним органам, що створені для того, щоб фіксувати вже не тільки факт злочину, а безпосередньо вже особу, яка стала жертвою і відносно кого вона надасть свідчення.

"Випадків зґвалтувань багато. Тому ми говоримо, що це масово відбувається відносно наших громадян… Є також багато випадків, коли жінки втратили дітей після побаченого. Це і є геноцид українського народу. Вони (окупанти) говорять, коли зґвалтовують наших дітей, що ми доведемо вас до того, що ви взагалі ніколи не будете народжувати українських нацистів", - заявила омбудсмен.

За її інформацією, дуже мала частина людей може відразу розповісти про своє зґвалтування. Але вже зараз є 20 фактів зґвалтувань лише по звільнених територіях Київської області. З цих 20 випадків, 9 жінок – завагітніли.

"Але ми можемо говорити про більшу кількість. Бо це був лише один випадок, коли була група дівчат зґвалтована і серед них зараз вже 9 вагітних. В нас є ще такі групи...", - наголосила Денісова.

Вона повідомила, що співпрацює з експертною групою, створеною ОБСЄ, по реалізації Московського механізму, куди передається вся інформація щодо злочинів РФ. А зокрема, завтра буде зустрічатись з слідчими Міжнародного кримінального суду.

"І ми будемо розуміти, як нам краще з ними співпрацювати, щоб довести ці злочини, які ми тут фіксуємо", - зазначила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що в Україні встановили особу десантника з Пскова, який зґвалтував немовля.

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