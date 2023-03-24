Вони не були вдома з осені минулого року.

Додому повернулися семеро дітей з Херсонської області, які майже півроку були розлучені з рідними.

Про це повідомляють у офіційному Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. Зазначається, що російські загарбники ще у жовтні 2022 року вивезли дітей до дитячого табору у окупованому Криму, але не повернули додому.

"Семеро дітей із Херсонщини, що майже півроку були у розлуці з рідними, нарешті прибули на свою землю, звільнену від ворога. Ще у жовтні минулого року загарбники примусово відправили маленьких українців в Євпаторію, нібито на "оздоровлення" у дитячий табір", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що маленьких українців вдалося повернути додому завдяки зусиллям волонтерів Благодійного фонду "Save Ukraine".

Депортація дітей під час війни - що відомо

Нагадаємо, що цього місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх звинувачують у примусовій депортації дітей з окупованих територій України.

Розслідування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявило, що у Росії та окупованому Криму створили цілу мережу центрів, в яких утрималися українські діти. Їх передавали на всиновлення, а також "перевиховували".

В Офісі президента повідомили, що депортованим з України дітям погрожували інтернатом та казали, що батьки від них відмовилися.

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