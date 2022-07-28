Держдума РФ восени може розглянути правове обґрунтування для приєднання до Росії захоплених територій України.
Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас у своєму Telegram.
"Цілком припускаю, що найважливішим завданням цьогорічної осінньої сесії парламенту стане інтеграція нових територій у правовий простір Російської Федерації", - заявив Клішас.
З початку повномасштабної війни в Україні російська армія захопила приазовську частину Запорізької області та всю Херсонську область. В обох регіонах загарбники створили рублеву зону та сформували окупаційні уряди з російських чиновників. Крім того, там організували мовлення російських телеканалів та радіостанцій, а також провели виключно російський інтернет та зв'язок.
Зазначається, що технічними питаннями анексії українських регіонів займається перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко.
Нагадаємо, у Держдепі раніше заявили, що РФ все ще готується проводити фіктивні "референдуми" на захоплених територіях.