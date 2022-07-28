На окупованих територіях загарбники створили рублеву зону та сформували свої органи влади.

Держдума РФ восени може розглянути правове обґрунтування для приєднання до Росії захоплених територій України.

Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас у своєму Telegram.

"Цілком припускаю, що найважливішим завданням цьогорічної осінньої сесії парламенту стане інтеграція нових територій у правовий простір Російської Федерації", - заявив Клішас.

З початку повномасштабної війни в Україні російська армія захопила приазовську частину Запорізької області та всю Херсонську область. В обох регіонах загарбники створили рублеву зону та сформували окупаційні уряди з російських чиновників. Крім того, там організували мовлення російських телеканалів та радіостанцій, а також провели виключно російський інтернет та зв'язок.

Зазначається, що технічними питаннями анексії українських регіонів займається перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Нагадаємо, у Держдепі раніше заявили, що РФ все ще готується проводити фіктивні "референдуми" на захоплених територіях.

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