Держдума звернулася до Путіна з приводу "ЛДНР" / ua.depositphotos.com
Держдума Росії прийняла звернення до президента РФ Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" і "ЛНР" - окуповані території Донбасу.
Проект рішення підтримав 351 депутат, проти виступили 16, утримався від голосування 1.
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Раніше стало відомо, що профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав відразу два варіанти постанови Про звернення палати до Володимира Путіна про визнання "ЛНР" і "ДНР".