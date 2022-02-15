Всього лише один депутат виступив проти даного рішення.

Держдума Росії прийняла звернення до президента РФ Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" і "ЛНР" - окуповані території Донбасу.

Проект рішення підтримав 351 депутат, проти виступили 16, утримався від голосування 1.

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Раніше стало відомо, що профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав відразу два варіанти постанови Про звернення палати до Володимира Путіна про визнання "ЛНР" і "ДНР".