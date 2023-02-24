За його словами, вже о 5 ранку практично по всьому державному кордону йшло вторгнення.

Очільник ДПСУ Сергій Дейнеко заявив, що вторгнення Росії та перші бої 24 лютого 2022 року почались не о четвертій ранку, як всі вважають, а ще о 3:40. Це відбулось на ділянці Луганського прикордонного загону у Міловському районі.

"Це мій загін. Населений пункт Зоринівка. Там диверсійно-розвідувальна група російських військ напала на прикордонний пост, зав'язався бій. Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії. Прийшли доповіді, і близько четвертої ранку я доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про те, що на трьох напрямках мої підлеглі уже ведуть бої, що насуваються колони", - розповів він в інтерв'ю "Українській правді".

Дейнеко так зрозумів, що Монастирський вже доповідає президенту Володимиру Зеленському. Водночас сам очільник ДПСУ відправив sms президенту о 5:17, коли вже практично по всьому державному кордону йшло вторгнення.

Відео дня

"Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з РФ, ведеться вогонь "Градами" з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. На цей момент 5 поранених. Мої підрозділи займають позиції", - йшлося в повідомленні.

Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого 2022 року в екстреному зверненні оголосив "спеціальну воєнну операцію", мета якої - "демілітаризація" та "денацифікація" України.

Після 4 ранку 24 лютого 2022 року у низці українських міст пролунали вибухи, РФ розпочала вторгнення до України.

За рік повномасштабної війни в Україні Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. За даними Генштабу ЗСУ, за цей час РФ втратила 146 тисяч 820 своїх військових. За добу українські захисники знищили 970 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: