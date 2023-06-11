Російське командування вигадало спосіб боротьби з дезертирством і саботажем.

Російське командування вигадало спосіб боротьби з дезертирством та саботажем – за це солдатів відправлятимуть на передову і кидатимуть у "м’ясні штурми".

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Це пов'язано з невизначеністю щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутністю значних досягнень на полі бою та негативним настроєм щодо майбутніх перспектив у війні.

Зазначається, що начальник генштабу збройних сил РФ прийняв рішення для боротьби з такими настроями серед солдатів.

Відео дня

"Командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м’ясних штурмах", - зазначає Генштаб.

Дезертирство у російській армії

У російській армії ширяться панічні настрої - дедалі більше окупантів самовільно залишають свої позиції.

Зокрема, під час останнього такого випадку на Луганщині дезертирували близько 90 військових РФ.

Також на початку червня ЗСУ завдали удару по місцю дислокації новоприбулих росіян. Як наслідок, частину ліквідовано, а ще кілька десятків - втекли з позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: