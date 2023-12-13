Унаслідок нічного ворожого удару по столиці пошкоджено 19 автомобілів.

Російські окупанти здійснили потужний удар по Києву унаслідок якого, зокрема, пошкоджена дитяча лікарня у Дніпровському районі.

Сьогодні вночі Росія завдала масованого ракетного удару по столиці, постраждало 53 людини, з них шестеро дітей, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва. У поліції зазначають, що, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.

Також пошкоджені 19 автомобілів, 4 з яких повністю знищені. Поліція Києва документує наслідки нічного ворожого обстрілу столиці.

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Також Міністерство охорони здоров’я повідомило, що від нічної атаки на Київ постраждала дитяча лікарня у Дніпровському районі. "На щастя, без жертв. Лікарня продовжує прийом пацієнтів. Евакуація медиків та пацієнтів не проводилась", - сказано в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що загалом у Києві було зафіксовано 53 звернення пацієнтів. 20 людей було госпіталізовано, з них 18 дорослих та 2 дитини.

"Наразі стан майже усіх пацієнтів задовільний, декілька дорослих знаходяться у стані середньої важкості. В основному травми отримані від уламків скла, побутових речей та дії ударної хвилі", - повідомляє міністерство.

У поліції також повідомили, що У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автівок. Також пошкоджень зазнала будівля садочку - понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. "Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує", - повідомляють правоохоронці.

На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності. Поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема, для збереження майна евакуйованих громадян.

У повідомленні сказано, що у Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

Мер столиці Віталій Кличко також інформує про ушкодження медзакладу. "Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу", - деталізував він.

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Як повідомляв УНІАН, росіяни в ніч на середу, 13 грудня, ударили по Києву ракетами С-400 та "Іскандерами". За даними Генштабу, застосовано для удару 10 ракет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети.

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що супротивник міг запустити по столиці України ракети типу 48Н6 із зенітної ракетної системи С-400 ("Тріумф").

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