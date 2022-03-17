Росіяни відкрили мінометний вогонь по колоні авто, розстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом, цілеспрямовано скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони ще не здійснили.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечувати тишу, вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі.

"Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - розповів Зеленський.

За його словами, під час обстрілу було поранено п'ятьох українців, з них двоє дітей.

Президент також нагадав, що сьогодні окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом у Чернігові, в результаті чого загинуло понад 10 людей.

"У Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей... Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З Донецькою областю...", - наголосив він.

Зеленський озвучив питання до громадян РФ, спитавши, чим блокада ними Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої світової війни.

"Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна памʼять усім жертвам цього терору! Усім жертвам війни, розвʼязаної російською державою", - зазначив президент.

Він вчергове заявив, що невідомо, що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають убити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання Україні літаків, яких вона так потребує.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників щодо скоєних ними воєнних злочинів.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Вас також можуть зацікавити новини: