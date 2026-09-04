Готові відірвати з руками: названо найпопулярніше авто на внутрішньому ринку України

Очолив рейтинг Volkswagen Passat, який по праву можна вважати "народним" автомобілем.

У серпні українці здійснили 71 154 перепродажі вживаних легкових авто. Це на 4,3% менше, ніж місяцем раніше, та на 6,4% нижче за показник серпня минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Бензинові автомобілі залишилися найпопулярнішими – на них припало 42,5% усіх перепродажів. Дизельні авто посіли друге місце (27%), а одразу за ними далі йдуть машини з ГБО (20,5%). На електромобілі припало 7% угод, на гібриди – лише 2,6%.

Експерти звернули увагу на цікаві тенденції, які відбуваються на ринку. Так, частка угод, оформлених через "Дію", збільшилася до 31,8% (22 615 вживаних легковиків).

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Очолив рейтинг Volkswagen із 8677 перепроданими авто. На другому місці йде Renault (4309 од.), тоді як третю сходинку посіла BMW (3887). Загалом на десять найпопулярніших марок припало 41 339 угод, що становить 58,1% усіх перепродажів у сегменті.

Серед окремих моделей рейтинг очолив Volkswagen Passat, який по праву можна вважати "народним" автомобілем. На другому місці розташувалася модель Lanos, яка лише трохи випередила Skoda Octavia.

ТОП-10 моделей на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat – 2295 од. ZAZ/Daewoo Lanos – 2175 од. Skoda Octavia – 2109 од. Volkswagen Golf – 2072 од. Renault Megane – 1112 од. BMW 3 Series – 1035 од. Ford Focus – 1023 од. BMW 5 Series – 981 од. Chevrolet Aveo/ZAZ Vida – 888 од. Opel Astra – 885 од.

Разом десять найпопулярніших моделей забезпечили 14 575 перепродажів, або 20,5% сегмента. Порівняно з липнем зросли лише показники Volkswagen Golf, Ford Focus та Chevrolet Aveo/ZAZ Vida. Показник минулого року перевищив лише Golf.

Середній вік вживаних легкових автомобілів, які перереєстрували у серпні, становив 15,96 року.

Авторинок України – останні новини

У серпні українці придбали близько 5 тисяч нових легкових авто. Кросовери беззаперечно домінували у ТОП-10, вкотре підтверджуючи стабільний попит українців на автомобілі цього типу. Найпопулярнішим новим автомобілем став кросовер Toyota RAV4 – його продажі у 1,5 раза перевищили результат Renault Duster, який посів друге місце.

Крім того, у серпні лідером українського ринку нових автомобілів стала японська Toyota. Її продажі збільшилися на 9% у річному вимірі. Другу позицію посіла Škoda, а третьою за популярністю стала Renault.

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