Візит посланців Трампа до Києва під питанням: Віткофф 'злякався', – Kyiv Independent

Росія переконує спеціального посланця Трампа, що поїздка до Києва є небезпечною.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5–6 вересня, але Віткофф "почав боятися", що спровокувало обговорення альтернативних планів.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливий до російських настроїв, – заявило джерело The Kyiv Independent. – Там їм кажуть, що це небезпечно".

Це відбувається вже після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер підтвердили можливість візиту до України.

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Удари по Україні тривають

Повідомляється, що Київ пережив безперервний шквал ударів реактивних дронів з боку Росії, зіткнувшись із вісьмома днями атак поспіль станом на 3 вересня. Росія завдала чергового удару дронами по столиці вранці 4 вересня, пошкодивши склади та спричинивши пожежу. Це сталося всього за кілька днів до запланованого візиту американських посланців.

Хоча в цій ситуації цікаво те, що США раніше просили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня. Поки що незрозуміло, чи звернеться адміністрація Трампа з подібним проханням, але вже до Росії, поки її посланці перебуватимуть у Києві.

Ця поїздка стала б першим візитом до України для двох американських посланців, які вже неодноразово їздили до Москви на зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, пишуть ЗМІ.

"Ми готові зустрітися з ними в Україні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Сполучені Штати залишалися активними", – наголосив Зеленський. Вашингтон, у свою чергу, не коментував плани Віткоффа та Кушнера відвідати Україну.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна готується до суворої зими, поки Росія посилює удари. Росія збільшила виробництво балістичних ракет і реактивних безпілотників "Шахед". Останніми днями це дозволило російським військам майже безперервно атакувати Київ та інші українські міста.

Крім того, ми також розповідали, що в Україні запроваджується класифікація повітряних тривог за ступенем небезпеки.

"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати", – заявив прем’єр-міністр України.

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