Росіяни активно моніторять соцмережі після атак 'Шахедами': Флеш пояснив тактику ворога

Наразі Україна збиває до 80% російських "Шахедів".

Тактика РФ з постійними денними атаками реактивними "Шахедами" була очікуваною. Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтервʼю DOU.

Він пояснив, що раніше, коли РФ активно використовувала звичайні "Шахеди", вони переважно атакували Україну в нічний час, аби зменшити відсоток збиття мобільними вогневими групами (МВГ). Однак оскільки реактивні дрони летять на вищій висоті та з більшою швидкістю, МВГ вже не настільки продуктивні у боротьбі з ними.

"Це схоже на свого роду зворотний звʼязок: вони активно моніторять українські соцмережі та бачать дописи про те, наскільки важко населенню й транспорту. Фіксують, що атака дає бажаний ефект – і продовжують діяти так само. Не можна недооцінювати ворога – там явно проводять аналіз OSINT і розуміють, як атаки впливають на життєздатність великого міста", – сказав Флеш.

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Він додав, що наразі у росіян недостатньо запасів реактивних "Шахедів" для атак такими хвилями, як раніше. За його словами, наразі РФ буквально запускає БПЛА, щойно випущені з конвеєра. Також "Флеш" зазначив, що для ефективної протидії російським "Шахедам" Україні треба почати масово використовувати реактивні перехоплювачі.

"У нас наразі є щонайменше чотири типи реактивних перехоплювачів, але вони на стадії фінального тестування й апробації в бойових умовах. Говорити про їх виробництво мільйонами штук прямо зараз не доводиться – поки триває завершальний етап випробувань. А доти проти реактивних шахедів працює звичайне ППО. Йдеться про ракети, кулемети, гармати (зокрема, зенітні), а також дуже важливий сегмент – наші винищувачі", – пояснив Флеш.

Він також додав, що наразі ефективність збиття "Шахедів" в Україні складає 80%. За його словами, цей показник нижче, ніж у звичайних БПЛА, однак навіть попри це майже всі реактивні "Шахеди" Україна збиває.

Водночас він наголосив, що РФ розуміє, що Україна врешті виготовить реактивні БПЛА-перехоплювачі, довівши відсоток збиття "Шахедів" до 98%. На тлі цього росіяни працюють над новими рішеннями.

"Зараз вони роблять ставку на наступний етап цієї еволюції – реактивну бюджетну ракету. Це "Герань-5", це "Бандероль", це "Дань-Т", "Дань-М", реактивний КАБ МПБ-5Р. Вони намагатимуться нарощувати швидкість. Якщо "Герань-4" летіла 300-500 км/год, то це вже буде 500-650 км/год. Це вже фактично ракета – і перехоплювачу проти такої цілі працювати буде дуже важко. Нам потрібні власні дешеві ракети – і робити їх треба вже зараз. Якщо ми зараз не зреагуємо на цей виклик, то знову – вже вкотре – опинимося за пів року в ситуації, коли будемо запитувати одне одного: "А чого ж ми чекали?", – пояснив "Флеш".

Нова загроза РФ: що відомо

Нагадаємо, на тлі збільшення кількості повітряних загроз в Україні змінять підходи до оголошення повітряної тривоги та обмеження, які з ними повʼязані. Зокрема повідомлялося про те, що в разі загрози БПЛА в Україні оголошуватимуть "жовтий" рівень загрози, який передбачає меншу кількість обмежень. Тоді як "червоний" рівень означає загрозу ракетних та масованих атак.

Також на тлі цього в Києві пропонують скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

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