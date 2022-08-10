Наразі судмедексперти і криміналісти проводить огляд та реєстрацію тіл.

У Київ привезли тіла ще 16 полеглих захисників Маріуполя.

Про це повідомила патронатна служба "Янголи Азову".

"Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл", - зазначається у повідомленні.

У службі додали, що слідчі Шевченківського відділу Нацполіції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї загиблих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона та російські окупанти 2 червня провели перший обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160". Серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов".

8 червня вдалося повернути тіла ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".

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