Також зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Упродовж минулої доби, 22 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, а біля Красногорівки - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів калібру 120 мм.

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Також у районі населених пунктів Кримське та Шуми було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. БПЛА противника знешкодили засобами радіоелектронної боротьби.

Читайте такожСтало відомо ім'я вбитого на Донбасі військового (відео)Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Станом на 7:00 23 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Зазначається, що українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Наталя Нічишина