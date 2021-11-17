За минулу добу, 16 листопада, бойовики на Донбасі поранили одного військового та понад 10 разів порушували "тишу".
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 17 листопада.
Загалом упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У бік Новотошківського бойовики двічі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого - обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.
Читайте такожУкраїнська армія перебуває у постійній готовності оборонятися - МіноборониУ районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм. Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Пісків бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Станом на 7 годину ранку 17 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Так, у напрямку Невельського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій бойовиків немає.
Як повідомляв УНІАН, позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович розповів, що Україна має дев’ять сценаріїв оборони, які забезпечені матеріально й організаційно та постійно вдосконалюються.
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