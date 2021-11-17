Шість разів окупанти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

За минулу добу, 16 листопада, бойовики на Донбасі поранили одного військового та понад 10 разів порушували "тишу".

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 17 листопада.

Загалом упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Новотошківського бойовики двічі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого - обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожУкраїнська армія перебуває у постійній готовності оборонятися - МіноборониУ районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм. Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Пісків бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку 17 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Так, у напрямку Невельського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій бойовиків немає.

Як повідомляв УНІАН, позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович розповів, що Україна має дев’ять сценаріїв оборони, які забезпечені матеріально й організаційно та постійно вдосконалюються.

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Автор: Катерина Комолова