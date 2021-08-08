Стан здоров’я одного пораненого воїна – важкий. Іншого – задовільний.

Протягом минулої доби, 7 серпня, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один боєць ООС, ще двоє – поранені.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зазначається, що стан здоров’я одного пораненого воїна – важкий. Іншого – задовільний.

У напрямку селища Піски бойовики обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

А районі Невельського терористи вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Кримського окупанти обстрілювали позиції ОС зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Біля Золотого-4 – вели вогонь зі 120 мм мінометів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

На Луганщині також зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Напередодні повідомлялось, що в результаті ворожого обстрілу поблизу Пісків на Донбасі загинув Ярослав Семеняка, уродженець Конотопського району Сумської області.

Автор: Дмитро Захаров