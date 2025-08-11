За словами Отченаша, ворог змінив свою тактику і більше не намагається закріплюватись у містах.

На Покровському напрямку ситуація дуже складна, росіян там наразі "нереально величезна кількість". Про це сказав командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж" Національної гвардії України (НГУ) Андрій Отченаш в етері Київ24.

"На лінії оборони бригади "Рубіж" дійсно ситуація достатньо напружена. Кількість військовослужбовців РФ неймовірно величезна. Сказав би, що за всю мою участь у війні з 2022 року по сьогодні я ніколи не бачив такої великої кількості росіян. При тому що наша бригада стояла на найскладніших напрямках, починаючи від Бахмута, закінчуючи звільненням територій на Харківщині, операціями в Сіверському районі тощо. Наразі дійсно ситуація складна, бо противника нереально величезна кількість", - розповів командир.

При цьому, за словами Отченаша, ворог змінив свою тактику і більше не намагається закріплюватись у містах, а має на меті просунутись якомога далі на північ від Покровська, знаходячи уразливі місця в українській обороні.

Відео дня

"Основне завдання противника не зайняти населений пункт. Вони просуваються максимально далі, обходячи їх. Тобто вони змінили свою тактику бою і намагаються обходити населені пункти, не закріплюватись там. Вони намагаються знаходити наші складні місця і просуватися на північ", - сказав захисник.

За його словами, противник намагається оточити декілька конгломерацій, створюючи "вогневі мішки". Отченаш зазначив:

"І ми бачимо вже "вогневий мішок" між Покровськом і Мирноградом. Ми бачимо намагання противника створювати "вогневий мішок" в Костянтинівці, в Сіверську. Тобто вони намагаються закрити ці території, створивши для нас дуже великі проблеми. Але сили оборони України, в тому числі наша бригада "Рубіж" намагаємось робити все можливе й неможливе, щоб зупинити ворога".

Він зауважив, що наразі значно переважаючого ворога українські оборонці стримують "левовою силою української нації".

"Однозначно нам не вистачає особового складу, не вистачає озброєння, не вистачає абсолютно всього… Але ми намагаємось стримувати ворога і наносимо йому неймовірних ударів. Противник знищується щоденно і в такій кількості, що просто важко уявити. Я впевнений, що будь-яку країну світу такі втрати вже давно б зупинили, але, на жаль, Росія абсолютно не зважає на кількість втрат", - підкреслив військовий.

За його словами, оборонцям потрібно більше БПЛА, наземних роботизованих комлексів.

"Якщо ми розуміємо, що не можемо закрити дірку з людським ресурсом через те, що реально зараз на одного військовослужбовця 12-15 росіян, то, на мою думку, єдиний варіант який в нас є, це максимально замінювати все роботизованою технікою різного типу", - зазначив Отченаш.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський нещодавно наголосив, що Покровськ тримається вже понад рік інтенсивного тиску з боку російської армії. За його словами така тривала оборона Покровська стала можливою значною мірою завдяки рішучості українських військ та створенню бар'єрів, таких як мінні поля, що призвели до 30-відсоткових втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.

Однак наразі деякі військові оглядачі та аналітики попереджають, що з Покровського напрямку можуть бути погані новини. Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, ситуація на Покровському напрямку виглядає дуже погано, бо росіяни активно просуваються.

