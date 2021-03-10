Прес-секретар Путіна стверджує, що не знає про план України, Франції та Німеччини щодо Донбасу, який має узгодити РФ / фото REUTERS
У Кремлі стверджують, що не мають жодної інформації про існування доопрацьованого плану України, Франції та Німеччини щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
«Я не маю жодної інформації про існування такого плану», - сказав Пєсков.
Читайте такожБойовики значно збільшили кількість обстрілів на Донбасі - штаб ООСМирний план щодо Донбасу: що відомо
- Сьогодні, в середу, 10 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він «лежить на столі» і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у «нормандському форматі».
- За словами Єрмака, Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні та повернення українських громадян, і цей план відповідає всім зазначеним критеріям.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram