Сьогодні керівник Офісу президента України повідомив, що такий план «лежить на столі» і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у «нормандському форматі».

У Кремлі стверджують, що не мають жодної інформації про існування доопрацьованого плану України, Франції та Німеччини щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я не маю жодної інформації про існування такого плану», - сказав Пєсков.

Читайте також Бойовики значно збільшили кількість обстрілів на Донбасі - штаб ООС Мирний план щодо Донбасу: що відомо

Сьогодні, в середу, 10 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він «лежить на столі» і чекає узгодження з боку РФ як учасниці переговорів у «нормандському форматі».

За словами Єрмака, Росія декларує готовність до припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні та повернення українських громадян, і цей план відповідає всім зазначеним критеріям.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк