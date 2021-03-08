Донецьк в окупації / скріншот
У мережі показали чергове відео з окупованого бойовиками "ДНР" Донецька, які свідчать про те, що місто фактично спорожніло.
Запис на сторінці у Facebook оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц").
"Місто-мільйонник... до окупації... Просто відео з Донецька. Пустий парк...", - зазначив він.
У коментарях до відео деякі користувачі звернули увагу на повну відсутність людей. "Апокаліптична тиша... Чи може всі по домах ховаються, бухають...", "У них що, комендантську годину посунули?", - написали користувачі.
скріншот
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- "Це радянське місто": колишній полонений бойовиків розповів про атмосферу окупованого Донецька
- На Донбасі дітей готують до участі у бойових діях - Офіс генпрокурора
- Стала відома сума збитків від російської окупації на Донбасі
- "Половина Донецька поїхала": бойовик "ДНР" розповів про настрої в лавах окупантів (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram