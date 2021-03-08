У парку на відео в денну пору доби зовсім немає людей.

У мережі показали чергове відео з окупованого бойовиками "ДНР" Донецька, які свідчать про те, що місто фактично спорожніло.

Запис на сторінці у Facebook оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Місто-мільйонник... до окупації... Просто відео з Донецька. Пустий парк...", - зазначив він.

У коментарях до відео деякі користувачі звернули увагу на повну відсутність людей. "Апокаліптична тиша... Чи може всі по домах ховаються, бухають...", "У них що, комендантську годину посунули?", - написали користувачі.

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Автор: УНІАН