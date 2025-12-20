Усе інше Україна забезпечує сама, підкреслив він.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав два напрями, у яких Україна критично залежна від допомоги Сполучених Штатів. Про це він розповів у інтерв’ю LB.

Так, перший напрям, за словами Буданова, – це космічна зйомка - радіолокаційна та оптична. Водночас тут теж є дві складові.

По-перше, Україна отримує від США доступ до космозйомки на безоплатній основі, у вигляді допомоги, а другий напрям – це контракти.

Відео дня

Відповідно, у випадку, якщо США заблокують доступ до безоплатної космозйомки – це не буде критичною проблемою, каже Буданов.

"По оптичній зйомці – це десь приблизно 15–17 % мінус, це не критично. По радіолокаційній – близько 46 %: важко, але теж нічого страшного в цьому немає. Усі ми полюбляємо кущик якийсь собі сфотографувати, бо хочеться через супутник на нього подивитися", - зауважив він.

Водночас якщо США ухвалять політичне рішення і заблокують контракти – це буде критично, зауважив очільник ГУР.

"Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні".

Другий фактор, за словами Буданова, де Україна залежить від США, - це раннє оповіщення про балістичну загрозу.

"Усе. Інше в нас наше", - підкреслив він.

Допомога США Україні

Нагадаємо, на початку року США тимчасово припиняли ділитися з Україною розвідданими.

Водночас кілька місяців тому ряд західних ЗМІ повідомили, що США надаватимуть Україні розвідувальні дані для визначення цілей на території РФ. Зокрема The Wall Street Journal пише, що цілями розвідки США може стати енергетична система РФ. Також для завдання таких ударів США розглядають передачу Україні більшої кількості далекобійного озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: