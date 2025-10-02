Також розглядається передача американських ракет із дальністю в кілька сотень кілометрів.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Про це з посиланням на заяву американських чиновників повідомляє The Wall Street Journal. Офіційні особи також закликають країни НАТО надати аналогічну підтримку, пишуть автори.

За словами американських чиновників дозвіл на надання додаткової розвідувальної інформації Україні був отриманий незадовго до того, як Трамп опублікував в соціальних мережах допис, де говорив про здатність України відвоювати всі свої території, окуповані Росією.

Відео дня

Зазначається, що в адміністрації президента США Дональда Трампа також розглядають можливість надання Україні озброєння, що дасть змогу вражати більше цілей на території країни-агресорки.

Мова постачання крилатих ракет "Tomahawk" і "Barracuda". Водночас остаточне рішення ще не прийнято.

Удари по Росії: ви могли це пропустити

Не так давно спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. За його словами, це рішення підтримують і представники американської адміністрації.

Україна останніми тижями посилила кампанію атак по російських нафтопереробних заводах.

Кілька днів тому було уражено два стратегічних НПЗ в Саратові та Самарській області Росії. Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

ЗМІ писали, що виведено з ладу історично безпрецедентний обсяг нафтопереробки в Росії. Додатково ускладнюють ситуацію для РФ західні санкції.

