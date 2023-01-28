На східному фронті контррозвідники Служби безпеки України за допомогою ударних дронів ліквідували чотирьох російських окупантів та поранили щонайменше трьох, повідомляє прес-служба СБУ.
"Наші специ продовжують "мінусувати" окупантів на східному фронті. Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час бою співробітники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна.
Втрати РФ в Україні - актуальні дані
ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 28 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 800 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 125 510.
У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".
Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.
У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".
Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.
Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.
Українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.
Ще не так давно мережу приголомшили кадри усіяного трупами російських найманців поля на Бахмутському напрямку.
А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.