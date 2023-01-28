Під час бою співробітники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна.

На східному фронті контррозвідники Служби безпеки України за допомогою ударних дронів ліквідували чотирьох російських окупантів та поранили щонайменше трьох, повідомляє прес-служба СБУ.

"Наші специ продовжують "мінусувати" окупантів на східному фронті. Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили не менше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час бою співробітники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна.

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ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 28 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 800 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 125 510.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

Українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

Ще не так давно мережу приголомшили кадри усіяного трупами російських найманців поля на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

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