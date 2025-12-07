Дрони 'рознесли' два великі резервуари нафтобази в РФ: супутник показав наслідки (відео)

Кожен з них здатний вміщати до 2000 кубічних метрів палива.

Щонайменше два резервуари з паливом були знищені на території нафтобази в місті Лівни Орловської області Російської Федерації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", демонструючи супутникові фото цієї нафтобази.

При цьому зазначається, що кожен резервуар на нафтобазі може вміщувати до 2000 кубічних метрів палива. Видно на фото, що вони внаслідок пожежі 2 грудня після ударів дронами вигоріли повністю.

Атака на нафтобазу в Орловській області

Як повідомляв УНІАН, ударні дрони уразили нафтобазу "Орелнефтепродукт" у місті Лівни Орловської області Росії. Там спалахнула потужна пожежа.

Губернатор регіону Андрій Кличков тоді зазначав, що вночі Орловська область знову зазнала атаки БПЛА, внаслідок якої сталося займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі. За його словами, постраждалих не було, а на місці події проводяться необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

