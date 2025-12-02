Дрони уразили нафтобазу в Орловській області РФ, - ЗМІ

Удар по об’єкту підтверджують місцеві жителі та влада.

Ударні дрони уразили нафтобазу "Орелнефтепродукт" у місті Лівни Орловської області Росії, там спалахнула пожежа. Про це повідомляє Astra, атаку також підтвердила регіональна влада.

Удар по об’єкту підтверджують й місцеві жителі, які фільмують кадри займання.

"Вночі Орловська область знову зазнала атаки БПЛА, внаслідок якої сталося займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі", - губернатор регіону Андрій Кличков.

Відео дня

За його словами, постраждалих немає, на місці події проводяться необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

Інші атаки на обʼєкти РФ

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

25 листопада було уражено низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ). Він є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ.

В результаті було зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400.

