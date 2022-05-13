Захисники України "відкобзонили" вже майже 27 тисяч військових РФ. Втрати окупантів зростають з кожним днем. Окрім живої сили, країна-окупант втрачає військову техніку. Вже знищено 200 ворожих літаків.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1205 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
- артилерійських систем – 542 (+8) од,
- РСЗВ - 193 (+2) од,
- засоби ППО - 88 (+1) од,
- літаків – 200 (+1) од,
- гелікоптерів – 162 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
- крилаті ракети - 95 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону у Луганській області. Окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.
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