Знищено вже 200 ворожих літаків.

Захисники України "відкобзонили" вже майже 27 тисяч військових РФ. Втрати окупантів зростають з кожним днем. Окрім живої сили, країна-окупант втрачає військову техніку. Вже знищено 200 ворожих літаків.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем – 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків – 200 (+1) од,

гелікоптерів – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону у Луганській області. Окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.

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