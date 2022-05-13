Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку / УНІАН

Захисники України "відкобзонили" вже майже 27 тисяч військових РФ. Втрати окупантів зростають з кожним днем. Окрім живої сили, країна-окупант втрачає військову техніку. Вже знищено 200 ворожих літаків.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1205 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
  • артилерійських систем  – 542 (+8) од,
  • РСЗВ - 193 (+2) од,
  • засоби ППО - 88 (+1) од,
  • літаків  – 200 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 162 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
  • крилаті ракети  - 95 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
  • спеціальна техніка  - 41 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни кинули всі зусилля, щоб прорвати оборону у Луганській області. Окупанти штурмують Рубіжне, Золоте, Нижнє, околиці Сєвєродонецька.

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