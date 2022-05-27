Путін вирішив на Донбасі повністю відтворити наказ Сталіна у 1941 році.

Росія розвиває на Донбасі "чеченський сценарій" з тактикою випаленої землі. У нинішніх боях з ЗСУ окупанти не шкодують ні техніку, ні живу силу.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Росіяни ідуть по трупах своїх же солдатів... Росія перейняла тактику з другої чеченської війни, першу вони з тріском програли. І потім вони пішли шляхом випаленої землі: коли війська ідуть у наступ і бачать якийсь опір, то викликають артилерію і авіацію... Коли артилерія вивертає позицію навиворіт - там вже немає що обороняти", - заявив Жданов.

Він уточнив, що зараз на сході ворог бере "вогневим валом і кількістю": "Вони ідуть один за одним, не рахуючись з втратами. Вони не можуть прорвати нашу оборону, в них не вистачає сил, ми краще воюємо, але постійною навалою особового складу і техніки вони намагаються витіснити з наших позицій".

Путін, за словами Жданова, вирішив на Донбасі повністю відтворити наказ Сталіна у 1941 році: всі, хто потрапив (здався) у полон - це зрадники РФ. І вони підлягають суду воєнного трибуналу. Те ж саме колись сказав Сталін: радянська людина у полон здатися не може.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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