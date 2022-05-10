Бойовик вважає, що війна в Україні і в Сирії – різні речі.

Нездатність російських військових захопити Київ була неминучою, оскільки в попередні роки росіяни ніколи не стикалися безпосередньо з могутнім противником.

Про це Reuters розповів колишній найманець ПВК "Вагнера" Марат Габідуллін.

Чоловік воював у Сирії, але покинув ПВК у 2019 році. За кілька місяців до вторгнення в Україну Марата знову покликали воювати, але він відмовився.

Відмову російський найманець пояснив частково тому, що знав, що російські сили не справляються зі своїм завданням.

"Вони були захоплені зненацька тим, що українська армія так люто чинила опір і що вони зіткнулися зі справжньою армією", — сказав Габідуллін.

За його словами, росіяни були готові побачити "різношерстих ополченців", а не боротися з добре навченими регулярними військами.

"Я сказав їм: "Хлопці, це помилка... воювати з Україною – зовсім інша справа", – додав Габідуллін, порівнюючи війну в Україні та Сирії.

На його думку, Збройні Сили Росії за час боїв у Сирії так і не навчилися воювати по-справжньому.

Габідуллін додав, що, хоча він і знав про майбутнє вторгнення Росії в Україну, він не очікував, що воно відбуватиметься у таких масштабах.

Наразі колишній "вагнерівець" займається виданням своїй книги про досвід в ПВК "Вагнера" у Франції.

Він брав участь в найбільш кровопролитних сирійських зіткненнях у провінції Дейр-ез-Зор, в Гуті і поблизу Пальміри. Габідуллін був важко поранений в 2016 році, коли за його спиною вибухнула граната під час бою в горах недалеко від Латакії.

Тиждень росіянин провів у комі і три місяці - у лікарні, де йому зробили операцію з видалення однієї нирки і декількох кишок. Агентство Reuters незалежно підтвердило, що він перебував у групі Вагнера і брав участь у бойових діях в Сирії.

Правозахисники та українська влада звинувачують бойовиків "Вагнера" у скоєнні військових злочинів у Сирії та на сході України з 2014 року.

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