Росія може піти в наступ під приводом "захисту" російських громадян, як це було зроблено в Грузії.

Росія може напасти на Україну, спровокувавши Збройні сили України на активні дії на Донбасі.

Таку думку висловив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, військовий експерт Юрій Кочевенко, пише "Україна 24".

Він зазначив, що Росія може піти в наступ під приводом "захисту" російських громадян, як це було зроблено в Грузії.

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"Шансів для прямого наступу в окупантів там мало, оскільки там перебувають найбоєздатніші наші підрозділи, і лінії зміцнення там уже багато років покращуються та нарощуються. Тому головне завдання там - це спровокувати збройні сили України на активні дії. Після чого Росія, як це було і в Грузії, заявить, що необхідно рятувати громадян Росії, які перебувають на окупованих територіях, як вони це виправдовували в Грузії, і тоді російські війська безпосередньо через кордон на Донбасі та територію окупованого Криму, а можливо, і через Білорусь почнуть бойові дії проти України. Підкреслю, це лише один із можливих сценаріїв", - сказав Кочевенко.

Коментуючи заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, яка звинуватила Україну й США у підготовці до ескалації, експерт зазначив, що до цього слід ставитися як елемента інформаційної операції.

"Ставитися до цього потрібно як до керованого зливу інформації або як до елемента інформаційної операції. Саме формулювання "прес-реліз Служби зовнішньої розвідки" навіть звучить не по-військовому, а дещо потішно. Тут не випадково згадується Грузія, можливо, нам так натякають. За інформацією нашої розвідки, один зі сценаріїв, який відпрацьовує Генеральний штаб під час командно-штабних навчань - це ескалація в зоні ООС. Тобто активізація там бойових дій", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Крім того, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Автор: Олександр Топчій