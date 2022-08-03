Таким чином полонені "азовці" переходять зі статусу комбатантів в статус терористів, і їх вже можна судити.

Визнання окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України до терористичних організацій надає Росії можливість засудити полонених "азовців" аж до смертної кари.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ухвалення такого рішення виводить наших "азовців" зі статусу комбатантів в статус терористів, яких, в принципі, можна судити. Комбатанти непідсудні, виходячи з усіх конвенцій, які підписала, в тому числі Росія, а терористів вже можна (судити), і в залежності від того, де вони будуть їх судити – в Росії або "ДНР", терміни можуть бути від довічного до смертної кари", - пояснив експерт.

Світан додав, що також рішення суду про визнання "Азова" терористичною організацією спрямовано на внутрішнього споживача в РФ. Російське керівництво таким чином показує, що виконує обіцянку зі знищення "націоналістів", зазначив експерт.

Як повідомлялося, 2 серпня Верховний суд Росії оголосив "Азов" "терористичною" організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня прогримів вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Після цього обмудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо масової страти Росією військовополонених в Оленівській колонії.

Тоді як Міжнародний Комітет Червоного Хреста після скоєння окупантами звірячої розправи заявив, що не може потрапити на територію скоєного злочину, оскільки не отримав від бойовиків Путіна "дозволу" на вхід. Таким чином, організація підтвердила, що не виконувала нагляд за утриманням Росією українських військовополонених.

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