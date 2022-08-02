Докази показують, що атака була здійснена не Києвом.

Російські сили несуть відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених в результаті вибуху 28 липня в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області.

Про це йдеться ц звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Експерти звернули увагу на брехню Кремля, що у вбивстві військовополонених нібито винна сама Україна.

"Супутникові та інші знімки з цього місця показують, що в результаті нападу було пошкоджено тільки одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, і навколо не залишилося воронок від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або точкового удару або закладеного всередині запального або вибухової речовини", - вважають аналітики.

Якби Україна використовувала для завдання удару щось інше, а не HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, включаючи воронки та інші пошкоджені будівлі.

В ISW цитують американського чиновника, який заявив Politico, що "докази показують, що атака була здійснена не Києвом".

Враховуючи оцінку США, що HIMARS не використовувалися при нападі, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених в порушення Женевських конвенцій.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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