На думку експерта, РФ претендуватиме навіть на ті території, які захопити не зуміла, тобто на весь Донбас.

Скоріше за все, Росія виведе свої війська звідусіль, крім Донбасу. При цьому РФ претендуватиме навіть на ті території, які захопити не зуміла, тобто на весь Донбас.

Про це Forbes заявив експерт з переговорів та безпеки Микола Капітоненко щодо прогнозу ходу мирних переговорів.

"Швидше за все, буде так: Росія виведе свої війська звідусіль, крім Донбасу. При цьому РФ претендуватиме навіть на ті території, які захопити не зуміла, тобто на весь Донбас", - заявив експерт.

Він зауважив, що це найскладніший момент переговорів. Обсяг знятих чи ослаблених санкцій залежатиме від цього в тому числі.

"Одна ситуація, якщо Росія виводить свої війська за станом не на 23, але на 21 лютого – до визнання ними незалежності "республік". Інша – якщо вони наполягають, що "ЛНР" та "ДНР" – незалежні держави у межах Донецької та Луганської областей. Це перетворить повномасштабну війну на регіональну, але вона залишиться війною. Путін зможе це продати росіянам як перемогу", - заявив Капітоненко.

Водночас незрозуміло, чи погодиться українське керівництво на нейтральний статус та вимоги щодо визнання територій ОРДЛО у межах усього Донбасу.

На думку експерта, Володимир Путін може погодитись на зустріч з Володимиром Зеленським, коли будуть не просто озвучені умови для можливого перемирʼя, а буде більш-менш зрозумілим формат майбутнього співіснування Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Наступний раунд перемовин відбудеться в онлайн-форматі 1 квітня.

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