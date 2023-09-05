Захід повинен наростити свої поставки озброєнь Україні, щоб не допустити великих проблем у 2024 році.

Темпи просування української армії на півдні є адекватними тим складнощам, з якими доводиться мати справу українцям. Подальші успіхи ЗСУ значною мірою залежатимуть від здатності Заходу прискорити постачання необхідної зброї.

Про це йдеться в звіті британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), складеному авторитетними військовими експертами Джеком Уотлінгом і Ніком Рейнольдсом.

Росія адаптувала свою тактику

Аналізуючи хід українського контрнаступу, вони відзначили помітну зміну в російській тактиці ведення бойових дій. Ключовим тут стало різке збільшення масштабів мінних полів. Замість "стандартної" ширини мінної смуги в 120 метрів росіяни стали робити мінні поля шириною до 500 метрів.

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Друга новація росіян - підрив власних оборонних позицій після відходу, замість обстрілу їх артилерійським вогнем. Через те, що окупанти поступаються ЗСУ в контрбатарейній боротьбі і з низки інших причин росіяни стали застосовувати новий метод: дистанційне знищення втрачених позицій саморобною вибухівкою.

Також росіяни перейшли до тактики засідок із застосуванням протитанкових керованих ракет замість ударів артилерії та авіації. Окремим головним болем для ЗСУ стали російські вертольоти Ка-52 "Алігатор", які застосовують протитанкові керовані ракети з великої відстані.

Відхід російської армії від звичної для неї доктрини масованого застосування артилерії на користь більш хитрих методів ведення війни аналітики RUSI вважають "тривожною тенденцією".

Тепер росіяни намагаються вести вогонь не по площах, а по розвіданих цілях, орієнтуючись не на норматив витрати снарядів, а на результат, що досягається.

Успіхи і труднощі ЗСУ в контрнаступі

Аналітики відзначають, що спроби швидкого прориву на початку контрнаступу призвели до "непідйомних темпів втрати обладнання" українських підрозділів. Тому українське командування змушене було змінити тактику ведення наступальних дій.

У звіті наголошується, що нова тактика українського просування базується на чіткому плануванні дій. Це дозволяє йти вперед з мінімальними втратами, але темпи просування стали дуже повільними – по 700-1200 метрів кожні п'ять днів. Це дозволяє російським силам "перезавантажуватися" після понесених втрат.

Проте аналітики вважають, що поступове виснаження російських сил "призведе до деградації оборони з часом, і коли критична маса втрат буде досягнута, ця деградація може стати нелінійною".

Найважливішим досягненням ЗСУ в літній кампанії аналітики вважають помітну перевагу над росіянами в контрбатарейній боротьбі. Однак збереження цієї переваги може бути зірвано дефіцитом справних артилерійських гармат, нестачею змінних стволів і повільними поставками 155-мм боєприпасів.

Тому в RUSI підкреслюють життєву важливість забезпечення стабільних поставок артилерійських систем і снарядів від країн-партнерів. Також Україні потрібні системи захисту артилерії від російських дронів-камікадзе "Ланцет", що стали великою проблемою.

"Якщо цього не буде досягнуто, це підірве передумови для того, щоб Україна продовжувала досягати прогресу в наступному році", — кажуть аналітики.

Що стосується поставленої Заходом бронетехніки, то вона показала себе незрівнянно краще від радянської в питанні виживання екіпажу в разі ураження машини. Більш того, досвід літньої кампанії довів, що уражена західна техніка частіше просто втрачає мобільність, а не знищується повністю. Після ремонту вона може повернутися в стрій. Але це вимагає від партнерів України постійних поставок запчастин для ремонту.

Що потрібно від Заходу

Крім уже перерахованих вище вимог, які висувають реалії нинішньої війни до країн-партнерів України, аналітики RUSI відзначають важливість ще ряду речей.

Так, українська армія гостро потребує більш широких можливостей для мінної розвідки. Зокрема, потрібні системи алгоритмічного аналізу зображень, отриманих за допомогою БПЛА, для швидкого картографування мінних полів. Крім того, широкі можливості для розмінування дозволять Україні уникнути високих втрат бойової техніки, що поставляється Заходом.

Ще одне важливе питання - навчання штабних офіцерів. Аналітики визнають, що бойові офіцери ЗСУ, технічний персонал і солдати часто мають хорошу підготовку, але українській армії не вистачає досвідчених штабних офіцерів.

Примітно, що в RUSI вважають неправильним підхід НАТО з наголосом на академічних курсах для офіцерів. Натомість аналітики пропонують зосередитися на специфіці російсько-української війни, щоб підготовка українських офіцерів була зосереджена навколо реальних потреб української армії.

Зокрема аналітики наводять приклад застарілих методів підготовки на Заході, де досі не враховується фактор масованого застосування ударних і розвідувальних безпілотників у сучасній війні. Також через певну бюрократію мирного часу українські солдати на європейських полігонах не можуть тренуватися в умовах, наближених до бойових.

Важливе питання, яке стоїть зараз – це подальша поставка зброї і боєприпасів Україні, від чого буде залежати динаміка бойових дій в зимовий період.

"Зараз зрозуміло, що конфлікт затягнеться. Тому важливо, щоб міжнародні партнери України вкладалися зараз, щоб забезпечити Україну довгостроковими перевагами. Нездатність вчасно адаптувати підтримку [ЗСУ] обернеться високою ціною в 2024 році", — зазначають автори звіту.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган поскаржився, що не бачить на горизонті "обнадійливої перспективи миру" в Україні. За його словами, Анкара намагалася посадити протиборчі сторони за стіл переговорів, "замість того, щоб посилювати проблему і підливати масла у вогонь".

Також ми наводили думку генерала США у відставці Марка Арнольда. Коментуючи повільні темпи контрнаступу української армії, він нагадав про зобов'язання Заходу допомогти Україні зброєю. Зараз українцям гостро не вистачає технічних засобів для подолання величезних мінних полів на фронті.

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