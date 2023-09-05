Президент Туреччини Реджеп Ердоган не бачить на горизонті "обнадійливої перспективи миру" в Україні. Про це він заявив турецьким ЗМІ після повернення із Сочі, де зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним, пише турецьке видання Milliyet.
"Позиція Туреччини щодо війни, яка триває в Україні, є чіткою. З першого дня ми завжди захищали мир, діалог і дипломатію. Ми наполегливо працювали, щоб не допустити подальшого кровопролиття", – заявив Ердоган.
За його словами, Анкара намагалася посадити протиборчі сторони за стіл переговорів, "замість того, щоб посилювати проблему та підливати масла у вогонь".
"На жаль, війна, яка почалася 1,5 роки тому, ще триває. На горизонті також немає обнадійливої перспективи миру", – заявив Ердоган.
Він зазначив, що Туреччина готова виступати посередником у питаннях щодо обміну полоненими та ситуації навколо Запорізької АЕС.
"Ми сподіваємося, що ця війна, яка завдала шкоди нашим двом сусідам і нашому регіону, завершиться справедливим і міцним миром на основі міжнародного права", – заявив турецький лідер.
Війна в Україні – перспективи настання миру
Як писав УНІАН, днями очільник оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд розкритикував Захід за нетерплячку щодо темпів українського контрнаступу та затягування війни. Він зазначив, що в будь-якій великій війні є етапи, і не варто очікувати, що нинішній контрнаступ призведе до остаточного закінчення війни.
Схожу думку висловив також генерал США у відставці Марк Арнольд. Коментуючи повільні темпи українського контрнаступу, він підкреслив, що українцям не вистачає технічних засобів для подолання величезних мінних полів, які облаштували загарбники.