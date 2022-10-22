Президент в черговий раз підкреслив, що керівництво і солдати Росії — це терористи.

Російська Федерація своїми терористичними обстрілами прагне позбавити українців доступу до електрики. Окупанти — боягузи, і якщо вони це зроблять, то ЗСУ знайдуть ворогів за запахом.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для канадських телеканалів CTV і CBC.

"Головна місія Росії на сьогодні — вони б'ють по нашій енергетичній системі, їх завдання, щоб люди залишилися без світла. Вони терористи. Не думаю, що зараз час жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, якщо вони нам вимкнуть світло, то ми їх не знайдемо. Ми їх знайдемо, знаєте чому? Тому що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільних людях. Тому ми знайдемо їх за запахом", — заявив Зеленський.

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Росія прагне знищити енергетичну інфраструктуру України

Удари по об'єктах енергетики почалися 10 жовтня. Тоді російські окупанти протягом одного дня застосували понад 80 ракет і десятки іранських дронів-камікадзе для бомбардувань.

Як повідомив Зеленський, станом на 18 жовтня було зруйновано 30% електростанцій в Україні. Зараз цей показник вже збільшився, тому що 22 жовтня ворог здійснив нові обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, один з них було знищено в Луцьку.

Терористичні удари рашистів можуть спровокувати нову міграційну хвилю в країни Європи. Про це президент попередив на саміті ЄС: "Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче ще більше погіршити їх, провокуючи хвилю переселення. На це потрібно негайно відповідати".

Польща вже готується прийняти 800 тисяч біженців з України найближчої зими. До таких висновків прийшли в державі, спираючись на відомості про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, на заході нашої країни.

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