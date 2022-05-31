Чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону 29 травня, а на наступний день прокуратура видала постанову заарештувати його.

В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством (Росії та Естонії) за спробу вивезти до РФ дрони для армії орків.

Про це повідомили в офіційному Twitter поліції Естонії.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання за підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих законів", - йдеться у заяві правоохоронців.

Чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону 29 травня, а на наступний день прокуратура видала постанову заарештувати його.

Участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі згідно з законодавством Естонії - купівля обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.

Нагадаємо, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед всіх у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.

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