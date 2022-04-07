"Гуманітарний коридор" окупанти погодили, але "режиму тиші" не дотримувалися.

Сьогодні з Луганщини вдалося евакуювати понад 1,3 тисячі осіб, з Попасної та Гірського через обстріли не вивезли нікого.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На жаль, вогонь російських загарбників, що не вщухав, не дав змоги вивезти жодної людини з Попасної та Гірської громади", - зазначив він.

За словами голови ОВА, "гуманітарний коридор" окупанти погодили, але "режиму тиші" не дотримувалися.

"Місцеві жителі хочуть залишитися живими, але "руський мир" позбавляє людей цієї мрії. Спробуємо врятувати їх наступного разу", - сказав Гайдай.

Він вчергове закликав місцевих мешканців евакуюватися, доки ще залишилося залізничне сполучення.

Очільник ОВА розповів, що з кожним днем рятувати життя мирного населення стає дедалі важче.

Зокрема, сьогодні потягом із Новозолотарівки вивезено 85 жителів Сєвєродонецька, 391 - Лисичанська та 15 - Рубіжного, однак ймовірність кожного наступного рейсу все нижче і нижче, зазначив Гайдай.

Крім того, із Сєвєродонецька до залізничних вокзалів Донеччини виїхали 170 осіб, із Кремінної – 150, ще 150 кремінян евакуювалися на власному транспорті.

"Із Лисичанська в напрямку Дніпра – 370. Охочих виїхати дуже багато. Так, шість автобусів до Дніпра заповнені вщент. Люди готові були їхати стоячи, аби вижити", - додав очільник Луганської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

За 6 квітня силами рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій України по Донецькій області були евакуйовані 198 осіб, з яких 45 - діти.

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