Вивозили людей з різних населених пунктів Донецької області / фото t.me / Zhyvytskyy

Силами рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій України по Донецькій області вчора, 6 квітня, були евакуйовані 198 осіб, з яких 45 - діти.

Про це ДСНС повідомляє в Facebook.

"Вивозили людей з різних населених пунктів Донецької області, таких як місто Вугледар Волноваський район, міста Красногорівка і Новогродівка Покровський район", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всі евакуйовані тепер знаходяться в безпеці.

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