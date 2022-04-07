Вивозили людей з різних населених пунктів Донецької області / фото t.me / Zhyvytskyy
Силами рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій України по Донецькій області вчора, 6 квітня, були евакуйовані 198 осіб, з яких 45 - діти.
Про це ДСНС повідомляє в Facebook.
"Вивозили людей з різних населених пунктів Донецької області, таких як місто Вугледар Волноваський район, міста Красногорівка і Новогродівка Покровський район", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що всі евакуйовані тепер знаходяться в безпеці.
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