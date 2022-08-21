Сполучені Штати готуються відправити Україні високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur.
Про це пише Politico з посиланням на неназване джерело.
За словами співрозмовника, снаряди ввійдуть у наступний транш військової допомоги від США.
За допомогою Excalibur українські захисники зможуть бити по укопаних російських позиціях і командних пунктах.
Напередодні Вашингтон оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ на суму близько 800 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, вперше – БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins і т. д.
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