За допомогою Excalibur українські захисники зможуть бити по укопаних російських позиціях і командних пунктах.

Сполучені Штати готуються відправити Україні високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur.

Про це пише Politico з посиланням на неназване джерело.

За словами співрозмовника, снаряди ввійдуть у наступний транш військової допомоги від США.

За допомогою Excalibur українські захисники зможуть бити по укопаних російських позиціях і командних пунктах.

Напередодні Вашингтон оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ на суму близько 800 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, вперше – БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins і т. д.

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