Непомітність винищувачів F-16 дасть змогу зробити несподіваний "сюрприз" ворогу, вважає полковник запасу ВПС США.

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія вже цього літа мають відправити Україні 60 винищувачів F-16. Такі літаки значно змінять ситуацію на фронті, адже вони непомітні длля ворога, але одних F-16 недостатньо, заявив полковник запасу ВПС США Джеффрі Фішер в інтерв'ю LIGA Net.

"Це не диво-зброя, але вони значно вплинуть на війну. Ідеться ж не лише про F-16. Україна також отримає Saab 340 AEW (шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління - ред), які дають повну картину повітряного бою. Вони значно посилять можливості F-16 і це дасть можливість правильно використовувати технологічні переваги", - пояснив він.

Фішер розповів, коли винищувачі увійдуть в зону бойових дій, вони залишаться непомітними для росіян, завдяки літакам дальнього радіолокаційного стеження. Така перевага дає можливість зробити "сюрприз" ворогу і завдати ударів першими. Попри це, за словами полковника, F-16 не дасть Силам оборони одразу цілодобової переваги у повітрі над усією Україною. Але це можуть бути осередки переваги в повітрі, створені F-16.

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Водночас військовий додав, що зараз Україні дають небагато F-16 не через їхній брак у світі, адже станом на 2023 рік - це найпоширеніший винищувач із нерухомим крилом на службі, із 2145 машинами в експлуатації, а через політичні рішення.

"Наприклад, Україні обіцяють 60 літаків, для яких потрібно підготувати щонайменше 120 пілотів. Київ заявляє, що має вже 30 підготовлених пілотів. Враховуючи, що пілотів випускають по 6-10 осіб раз на вісім місяців – це виклик. Джерела в уряді мені підтверджують, що США неохоче віддають навчальні слоти для підготовки українських пілотів. Це трохи надумано. Є країни, які давно зарезервували чергу на підготовку пілотів. Тому, наприклад, Болгарія чи Словаччина зараз отримує пріоритет у навчальному плані США. Але коли мирні країни мають пріоритет перед країною, де йде війна – це важко зрозуміти", - пояснив Фішер.

Як зупинити постійні атаки росіян КАБами

Крім того, полковник в резерві розповів, як можна зупинити ворожі атаки КАБами. За його словами, якщо не має можливості зупинити падіння бомби чи збити літак-носій, то варто знищити їх на якомусь з етапів, що передують обстрілу. Він пояснив, що перш ніж літак скине КАБ, бомбу потрібно підвезти зі складу, де вона зберігається, і на нього завантажити.

"Це до питання, чому Україна не може бити ATACMS по будь-яких військових цілях у Росії? Чудовий приклад, чому із західними обмеженнями щось дуже не так. Найпростіший спосіб розірвати ланцюг убивств КАБами, знищити місця їх зберігання", - підкреслив Фішер.

Чому США не відправляють своїх пілотів F-16 в Україну

Раніше підполковник ВПС США Деніел Гемптон заявив, що у США є десятки відставних пілотів, які готові керувати F-16 в Україні, але немає рішення Вашингтона на офіційному рівні. Коментуючи таку заяву, Фішер заявив, якби він був пілотом, який збирається в Україну, він би дуже вагався. І справа в несправедливому бою, який веде РФ.

"Якби я був пілотом, який збирається в Україну, я б дуже вагався. Не через страх перед росіянами чи небажання літати на F-16 в зоні бойових дій. Не через сумніви в успіху України. Лише тому, що США збираються змусити пілотів в Україні воювати з однією рукою, зав’язаною за спиною. Коли російські літаки мають сховок, з якого вони можуть летіти куди завгодно на своєму боці кордону, а Україна нічого не може з ним зробити - це несправедлива перевага. Я хочу чесного бою, якщо ризикую життям", - пояснив він.

Винищувачі F-16 для України: останні новини

Як раніше писав УНІАН, Україна "готує ґрунт" для ударів F-16 по Криму. Експерти вважають, для того, аби виграти війну потрібно повністю знищити ППО ворога на окупованому півострові.

"Поразка Росії в Криму була б не просто поразкою, а приниженням", — вважає Ольга Хвостунова, співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики.

УНІАН також писав, що F-16 не гарантують вирішення проблеми російських КАБів. Збити російські літаки буде не так вже й просто навіть із американськими винищувачами на озброєнні.

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