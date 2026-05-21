Сили оборони уразили штаб ФСБ РФ, знищено близько сотні окупантів, – Зеленський (відео)

Президент наголосив, що українські санкції продовжать працювати.

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили штаб російського ФСБ та знищили ЗРК "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео уражень.

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими", – наголосив президент.

Він додав, що росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

Відповідно до інформації на відео, уражено штаб спецпризначнців ФСБ РФ у н.п. Генічеська Гірка Херсонської області.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотник систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про успішний удар українських захисників по центру підготовки ворожих дронщиків на тимчасово окупованій території Донецької області. За його словами, внаслідок атаки було ліквідовано 65 російських курсантів. Також він повідомив про детонацію боєприпасів у підвальних приміщеннях.

Також раніше стало відомо про атаку безпілотників по російському нафтопереробному заводу в місті Сизрань Самарської області РФ. Місцеві жителі повідомляли, що після удару над обʼєктом підійнявся чорний дим. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки БПЛА на Сизрань загинули двоє людей і є поранені.

