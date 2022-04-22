Один із російських військових розповів, що вкрав в Україні 63 телефони iPhone однієї із останніх моделей, однак їх усі відібрали співробітники ФСБ.

Співробітники ФСБ відбирають у російських військових награбоване в Україні, а натомість обіцяють не притягувати їх до кримінальної відповідальності.

Про це свідчать перехоплені Службою безпеки України телефонні розмови окупантів.

"ФСБ Росії почала "кришувати" російських військових-мародерів. Вони вилучають у них дорогі награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності", - зазначили в СБУ.

Зокрема, один із російських військових розповів, що вкрав в Україні 63 телефони iPhone однієї із останніх моделей, однак їх усі відібрали співробітники ФСБ.

"Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку РФ, ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва… Що ж, потужна зміна функціоналу у ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Луб’янки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки", - наголосили у відомстві.

"Я вже нічого не вивезу. 63 айфони було. 13-х, на 512 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!" - розповідає окупант своїй дружині.

"І куди ви поділи це все?" - здивовано перепитує вона.

"Фебси відібрали! ФСБшники", – розчаровано відповідає він.

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