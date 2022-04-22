Від отриманих травм обидві померли, а дівчина ще 4 дні жила у будинку з їхніми трупами.

Російські окупанти в Ірпені на очах в 17-річної дівчини ґвалтували її маму та молодшу сестру.

Про це розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

Жінку та її 15-річну доньку з особливою жорстокістю били і ґвалтували троє окупантів. Обидві померли від отриманих травм.

Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку, а після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.

Згодом дівчина розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, "бо я потвора". Сказали "живи та передай іншим".

Денісова зауважила, що з нею працюють психологи. Дівчина та її бабуся дали дозвіл на публікацію цієї історії.

Омбудсмен додала, що жертви звірств російських окупантів можуть звернутися на спеціальну телефонну лінію Уповноваженого для надання психологічної допомоги. Денісова констатувала, що цією можливістю з 1 квітня скористалося близько 400 українців. Більшість звернень – у зв’язку зі статевими злочинами, вчиненими військовими РФ. Їхня кількість зростає кожного дня.

На лінії працюють п’ять психологів, до яких вже долучаються психіатри.

Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги психолога, звертайтеся за телефоном +380 (66) 037 97 08 (у месенджери чи телефоном). Допомога повністю конфіденційна.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зґвалтували чоловіка-охоронця дитячого санаторію у Ворзелі на Київщині.

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