В жодної зі сторін не вистачає потенціалу, щоб радикально переломити ситуацію на свою користь.

Війна з високою ймовірністю затягнеться на довше і, швидше за все, триватиме ще й взимку.

Принаймні до такої думки схиляються всі опитані виданням авторитетні аналітики та експерти, пише РБК-Україна.

"Ми абсолютно не можемо виключити такий сценарій. Більш того, він стає все більш і більш імовірним, враховуючи розвиток ситуації на сьогодні", – говорить військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

Чи буде це уповільнений конфлікт або активна фаза – швидше за все, другий варіант. Але холоди і справді трохи уповільнюють і ускладнюють проведення операцій. Колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко пояснює: уявіть, що перед використанням техніку потрібно повністю прогріти, а в цей час ворог вже починає вести обстріл.

"Тобто умови значно ускладнюються. Але це не означає, що в цих умовах неможливо вести активні бойові дії. Адже проводилися навчання в зимових умовах. Ми також знаємо приклади Першої та Другої світових воєн, локальних воєн. Якщо готувати війська, постачати їх, то завдання можна виконувати і в зимових умовах", – зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Бойові дії навколо Дебальцевського виступу велися в другій половині січня - першій половині лютого 2015 року, нагадує головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. За його словами, кліматичні умови, дійсно, додають навантаження на забезпечення, на персонал і техніку. Однак вони не є тією перешкодою, через яку активні бойові дії ставлять на паузу.

"Що видно зараз – в жодної зі сторін не вистачає потенціалу, щоб радикально переломити ситуацію на свою користь. Але активні бойові дії йдуть по всій протяжності фронту і кожна зі сторін різними методами проводить поповнення своїх сил і засобів. Швидше за все, це буде мати місце і далі, ще деякий час", – сказав Бєлєсков.

До того ж заморозка війни до весни дозволить росіянам ще більше окопатися і закріпитися, що саме по собі погіршує позиції України. Як на полі бою, так і на міжнародній арені, оскільки дозволить Заходу послабити "хватку" і на час забути про Україну.

Тим більше, що з урахуванням спровокованої Росією економічної та енергетичної кризи, ця зима буде нелегкою і для наших партнерів. Очевидно, що голоси тих, хто закликає до поступок Кремлю навіть за рахунок інтересів України, хоча б у форматі будь-якого перемир'я, ближче до настання холодів будуть звучати все голосніше.

"Окремі західні політики вже підштовхують нас, мовляв, вести війну взимку складно, потрібно дочекатися весни. Але це все їхні теорії. Дуже багато залежатиме від того, чим закінчиться проведення контрнаступальної операції в Херсонській області. Якщо вона буде для нас успішною, тоді росіяни будуть змушені піти на багато поступок", – припустив Романенко.

Раніше стало відомо, що Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

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