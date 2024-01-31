Також було ліквідовано понад 450 загарбників.

Сили оборони України минулої доби відбили атаки понад 220 російських дронів та знищили майже 70 одиниць ворожого озброєння на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 453 особи та 68 одиниць військової техніки, не враховуючи БПЛА", - відзначив Тарнавський.

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Зокрема, йдеться про 5 танків, 21 бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські воїни знищили 5 складів боєприпасів ворога.

"Нейтралізовано або знищено 226 БПЛА різних типів", - додав Тарнавський.

Водночас, за його словами, минулої доби ворог завдав 50 авіаударів, 2 ракетних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1004 артобстріли.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Протягом вівторка, 30 січня, ЗСУ ліквідували більше тисячі росіян. Крім того, українські захисники відправили на брухт багато російської військової техніки - зокрема, 10 танків та 16 БПЛА.

На фронті відбулось майже 90 штурмів ворога. Найбільше боїв було на Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках.

Також УНІАН повідомляв, що директор ЦРУ дав оцінку США щодо втрат Росії у війні проти України. За його словами, щонайменше 315 тисяч росіян було вбито або поранено, при цьому дві третини російських танків було знищено.

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